Умєров підтвердив, що Київ передав США список цілей у РФ, які хоче атакувати ATACMS

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі з високопосадовцями США передав список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Умєров сказав в інтерв’ю CNN.

Голова Міноборони розповів, що говорив із американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї для нанесення ударів вглиб території Росії.

"Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули", – зазначив він.

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Також Умєров сказав, що американській стороні надали список цілей, які Київ хоче уражати ракетами ATACMS – такий крок кількома днями раніше анонсували американські ЗМІ.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони (росіяни. – Ред.) використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів", – додав міністр.

Він запевнив, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру.

"Вони (росіяни. – Ред.) вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх, ми хочемо зупинити їх, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста", – пояснив Умєров.

Раніше видання WP повідомляло, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.

Офіційна позиція США наразі не змінилась, а в Євросоюзі вирішили, що відповідне рішення мають ухвалювати на національному рівні.