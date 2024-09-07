Премьер Британии на следующей неделе встретится с Байденом в Белом доме, будут говорить и об Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе второй раз за время пребывания в должности встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме; лидеры планируют говорить в том числе о поддержке Украины.

Как пишет "Европейская правда", о визите сообщила пресс-служба Белого дома.

Визит Стармера запланирован на 13 сентября. Это будет вторая встреча Байдена и Стармера в Белом доме с тех пор, как Стармер заступил на должность премьера после победы лейбористов на выборах.

"Лидеры проведут подробные дискуссии о ряде глобальных вопросов общего интереса, в том числе о продолжении твердой поддержки Украины, которая обороняется от российской агрессии, обеспечение освобождения заложников и соглашения о перемирии для завершения войны в Газе, защите международного судоходства в Красном море от атак поддерживаемых Ираном хуситов, обеспечении свободного и открытого Тихоокеанского региона", – сообщили в коммюнике.

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Также Байден и Стармер будут говорить о двустороннем сотрудничестве для повышения безопасности цепочек поставок и о климатических вопросах.

Вероятно, что одной из тем разговора лидеров по поддержке Украины будет снятие ограничений на дальнобойные удары западным оружием вглубь территории России.

В конце августа британские СМИ со ссылкой на источники писали, что Лондон поддерживает идею ударов Storm Shadow по России, но боится проблем с США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США передал список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

На этой неделе от американских топ-чиновников снова звучали аргументы, что снятие ограничений якобы не будет иметь принципиального влияния на ход войны и утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинской территории, является ошибочным.

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