Командувач Сил оборони Естонії ознайомив новий уряд з рекомендаціями, у яких серед іншого йдеться про необхідність суттєво збільшити фінансування на придбання боєприпасів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Командувач Сил оборони Естонії Андрюс Мерило, якого призначили на посаду у липні, подав оновленому уряду рекомендації, які були складені військовими ще раніше і вже тоді привернули увагу наполяганням виділити більші кошти на закупівлю боєприпасів.

Керівник пресслужби Тааві Каротамм розповів, що зустріч між командувачем та урядом була "конструктивною і змістовною", але деталі мають залишитися у таємниці.

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Міністр оборони Ханно Певкур нещодавно повідомив Мерило, що військові можуть розраховувати не більш як на 800 млн євро на боєприпаси, тоді як Мерило наполягає, що сума має бути удвічі більшою – 1,6 млрд.

У рекомендації (про яку вперше стало відомо ще в червні) йдеться, що з меншим фінансуванням Сили оборони зможуть зробити менше для зниження ризиків потенційної війни. Розраховані потреби у боєприпасах грунтуються на планах оборони, що передбачають акцент на знищенні сил і засобів противника ще на підході до кордону з більшої відставні, що зокрема дозволить зменшити руйнування та жертви на території Естонії.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

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