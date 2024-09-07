Командующий армии Эстонии настаивает на большем финансировании закупки боеприпасов
Командующий Сил обороны Эстонии ознакомил новое правительство с рекомендациями, в которых среди прочего говорится о необходимости существенно увеличить финансирование на приобретение боеприпасов.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Командующий Сил обороны Эстонии Андрюс Мерило, которого назначили на должность в июле, подал обновленному правительству рекомендации, которые были составлены военными еще раньше и уже тогда привлекли внимание настоянием выделить большие средства на закупку боеприпасов.
Руководитель пресс-службы Таави Каротамм рассказал, что встреча между командующим и правительством была "конструктивной и содержательной", но детали должны остаться в тайне.
Министр обороны Ханно Певкур недавно сообщил Мерило, что военные могут рассчитывать не более чем на 800 млн евро на боеприпасы, тогда как Мерило настаивает, что сумма должна быть вдвое больше – 1,6 млрд.
В рекомендации (о которой впервые стало известно еще в июне) говорится, что с меньшим финансированием Силы обороны смогут сделать меньше для снижения рисков потенциальной войны. Рассчитанные потребности в боеприпасах основываются на планах обороны, предусматривающих акцент на уничтожении сил и средств противника еще на подходе к границе с большего расстояния, что в частности позволит уменьшить разрушения и жертвы на территории Эстонии.
Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
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