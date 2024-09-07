Британська розвідка проаналізувала просування росіян під Вугледаром

Британська розвідка констатувала, що російській армії за останні тижні вдалося досягти тактичного просування під Вугледаром і він, скоріш за все, і далі залишатиметься "гарячим" напрямком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 7 вересня.

Аналітики зазначають, що сили РФ досягли тактичного просування довкола Вугледару, який вже давно є ціллю для росіян і оборона якого стримує просування російської армії на півдні Донеччини.

"Росія вже неодноразово намагалася наступати на місто, що закінчувалося великими втратами і малими територіальними здобутками. Проте у серпні 2024 року російські сили досягли просування зі сходу та заходу від Вугледару, взявши під контроль сусіднє село Пречистівка і ведучи бої за Водяне.

Реклама:

Ймовірно, у наступний місяць РФ продовжить спроби просуватися довкола Вугледару і загрожувати самому місту", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії припустила, що більші втрати РФ особового складу у серпні пов'язані з Курською операцією України та інтенсивними боями на підступах до Покровська.

Естонська розвідка у своєму огляді 6 вересня зазначала, що Росія не досягла істотних просувань за останні дні.