Румунів біля кордону з Україною попереджали про ризик падіння "Шахедів"

У румунських повітах Тулча і Констанца, що біля кордону з Україною, жителів попереджали про небезпеку "падіння об’єктів у повітряному просторі" на тлі чергової російської атаки по українських містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

У ніч проти неділі, 8 вересня, жителі Тулчі та Констанци отримали сповіщення від системи R0-Alert, яке попереджає про ризик падіння об'єктів у повітряному просторі після атаки Росії на Україну поблизу румунського кордону.

Влада Тулчі зазначила, що сповіщення надіслали після того, як "національні структури оборони та безпеки зафіксували можливий напад Росії на об'єкти на території України, поблизу кордону з Румунією".

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"Зазначаємо, що ці повідомлення призначені для інформування населення в районі кордону Румунії з Україною про можливі атаки з боку Росії на українську територію, а також про те, що існує ймовірність падіння об'єктів на національну територію", – зазначили там.

Влада обох румунських повітів, а також Міністерство національної оборони Румунії станом на ранок неділі не фіксували падіння невідомих об’єктів на території країни.

Зазначимо, що Повітряні сили України в ніч проти 8 вересня заявили про порушення російськими безпілотниками румунського повітряного простору.

Це не вперше біля українського кордону в Румунії фіксують загрозу падіння російських дронів. Приміром, у липні на тлі масованої повітряної атаки Румунія піднімала винищувачі F-16.

Крім того, протягом минулого місяця в прикордонній території румунські представники знаходили уламки збитих "Шахедів".