У Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило виявлення фрагментів невідомого безпілотника біля кордону з Україною.

Про це відомство сповістило у вівторок, 20 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Фахівці румунського Міноборони, як зазначається, вирушили в район поблизу села Периправа в жудеці (повіті) Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", – додали в повідомленні.

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Там підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунська сторона кілька разів повідомляла, що виявляла на своїй території уламки дронів.

Минулого місця Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.