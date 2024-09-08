У Португалії із в’язниці суворого режиму втекли п’ять людей

Португальські правоохоронці розслідують втечу з в’язниці суворого режиму Vale de Judeus, що неподалік від Лісабона, п’яти злочинців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Чоловіки віком від 33 до 61 року втекли із в’язниці вранці в суботу, 7 вересня. Вони змогли перелізти через стіну в’язниці по драбині, після чого їх забрали на авто, що чекали поруч.

Серед утікачів – двоє громадян Португалії, а також громадяни Аргентини, Великої Британії та Грузії. Вони відбували від семи до 25 років ув’язнення за різні злочини – від торгівлі наркотиками до викрадення людей і відмивання грошей.

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Один із утікачів, Родольфо Лорманн, вважався найбільш розшукуваною людиною в Аргентині, де був причетний до викрадення сина міністра, і відбував покарання у Vale de Judeus з 2016 року.

Слідчі судової поліції Португалії вже прибули до в’язниці, аби опитати охоронців та зібрати докази, а також інсценувати втечу. Португалія також звернулася до іноземних поліцейських сил з проханням про допомогу в затриманні п'ятьох злочинців.

Як нагадує Observador, це не перший подібний випадок із Vale de Judeus: у 1978 році звідти втекли 124 в'язні, скориставшись підземним тунелем.

Минулого тижня, нагадаємо, стало відомо про втечу двох в'язнів із тюрми у Швейцарії, біля кордону з Німеччиною.