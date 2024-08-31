Швейцарія розшукує двох утікачів із в’язниці біля кордону з Німеччиною

Двоє чоловіків напередодні, 30 серпня, втекли із в’язниці Бесслергут у швейцарському Базелі, неподалік від кордону з Німеччиною.

Відповідне повідомлення поширила поліція кантону Базель-Штадт, передає "Європейська правда".

22-річний тунісець Амін Хармох і 37-річний алжирець Абделькадер Карім втекли зі швейцарської в’язниці у п’ятницю вдень.

Тунісця зокрема звинувачують у замаху на умисне вбивство, спробі нанесення численних тяжких тілесних ушкоджень, пограбуванні, насильстві та погрозах на адресу органів влади і посадовців.

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Іншому втікачеві інкримінують пошкодження майна, незаконному проникненню на чужу територію і незаконному в’їзді у Швейцарію.

Кантональна поліція закликала свідків повідомити, якщо вони бачили Хармоха або Каріма. Вона також звернулась до правоохоронних органів у Швейцарії та за кордоном з проханням розшукати втікачів.

Як саме двоє в’язнів змогли втекти, поки невідомо.

Нагадаємо, минулого року двоє ув’язнених у землях Північний Рейн-Вестфалія та Баварія виграли справи у Федеральному конституційному суді Німеччини, який ухвалив, що їм несправедливо платили за виконану роботу.

У Великій Британії тим часом вжили екстрених заходів для вирішення проблеми переповнених в’язниць.