В Португалии из тюрьмы строгого режима сбежали пять человек
Португальские правоохранители расследуют побег из тюрьмы строгого режима Vale de Judeus, недалеко от Лиссабона, пяти преступников.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.
Мужчины в возрасте от 33 до 61 года сбежали из тюрьмы утром в субботу, 7 сентября. Они смогли перелезть через стену тюрьмы по лестнице, после чего их забрали на авто, которые ждали рядом.
Среди беглецов – двое граждан Португалии, а также граждане Аргентины, Великобритании и Грузии. Они отбывали от семи до 25 лет заключения за различные преступления – от торговли наркотиками до похищения людей и отмывания денег.
Один из беглецов, Родольфо Лорманн, считался самым разыскиваемым человеком в Аргентине, где был причастен к похищению сына министра, и отбывал наказание в Vale de Judeus с 2016 года.
Следователи судебной полиции Португалии уже прибыли в тюрьму, чтобы опросить охранников и собрать доказательства, а также инсценировать побег. Португалия также обратилась к иностранным полицейским силам с просьбой о помощи в задержании пятерых преступников.
Как напоминает Observador, это не первый подобный случай с Vale de Judeus: в 1978 году оттуда сбежали 124 заключенных, воспользовавшись подземным туннелем.
На прошлой неделе, напомним, стало известно о побеге двух заключенных из тюрьмы в Швейцарии, возле границы с Германией.