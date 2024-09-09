Cибіга звільняє заступницю і відкликає тимчасового повіреного України у Грузії

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що звільняє з посади заступницю Ірину Боровець, а також відкликає тимчасового повіреного України у Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Facebook наприкінці доби 8 вересня.

Сибіга заявив, що ухвалюються перші кадрові рішення, плануються зміни до структури МЗС і штатного розкладу посольств.

"Повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірині Боровець, а також про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії (повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює)", – повідомив Андрій Сибіга.

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Тимчасовим повіреним у справах України в Грузії і фактичним головою дипмісії є Михайло Харишин.

Міністр не уточнив, що саме стало причиною відкликання тимчасового повіреного, як і звільнення заступниці Боровець.

Нагадаємо, Україна вже більш як два роки не має посла у Грузії. У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його.

А на початку липня 2023 року Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Це сталося після появи Міхеїла Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані.

6 липня 2023 року грузинський посол виїхав із України і з того часу у Київ він не повернувся.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що не бачить причин змінювати позицію країни у тих питаннях, через які Україна відкликала свого посла, і це Київ мав би переглянути свою думку.