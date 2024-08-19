Прем'єр Грузії вважає, що це Київ мав би змінити позицію у відносинах з Тбілісі, а не навпаки

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що не бачить причин змінювати позицію країни у тих питаннях, через які Україна відкликала свого посла, і це Київ мав би переглянути свою думку.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Коментарі Кобахідзе стали відповіддю на інтерв’ю тимчасового повіреного у справах України у Грузії Михайла Харишина, де йшлося у тому числі про стан дипломатичних відносин між Києвом і Тбілісі. Харишин зазначив, що рішення про призначення нового посла України вже готували, проте коли від грузинського уряду почала надходити дивна риторика, офіційний Київ не міг залишити це без уваги.

Кобахідзе заявив, що Україна відкликала посла з двох причин, і що це небажання Грузії приєднуватись до санкцій проти Росії та відсутність офіційної згоди на участь грузинських добровольців в обороні України.

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"Зрозуміло, який мотив був за цим усім, про що згодом відкрито казали українські топпосадовці. Подоляк, Данилов відкрито закликали нас відкрити другий фронт… Якщо комусь і є що переглядати, то це владі України, яка має переглянути своє рішення про відкликання посла, що було вкрай недружнім рішенням", – заявив прем’єр Грузії.

Він додав, що Тбілісі "залишиться у режимі односторонньої дружби, тому що це потрібно від нас українському народу".

Відносини Києва і Тбілісі погіршилися після початку російського вторгнення в Україну через відмову грузинської влади ввести санкції проти Росії та підтримати Україну поставками озброєння.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова, а в червні звільнив його. Наразі у Тбілісі немає українського посла.

А на початку липня 2023 року Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Це сталося після появи Міхеїла Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані.

6 липня 2023 року грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі й з того часу у Київ він не повернувся.