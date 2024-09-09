Сибига увольняет заместительницу и отзывает временного поверенного Украины в Грузии

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что увольняет с должности заместителя Ирину Боровец, а также отзывает временного поверенного Украины в Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Facebook в конце суток 8 сентября.

Сибига заявил, что принимаются первые кадровые решения, планируются изменения в структуру МИД и штатное расписание посольств.

"Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)", – сообщил Андрей Сибига.

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Временным поверенным в делах Украины в Грузии и фактическим главой дипмиссии является Михаил Харишин.

Министр не уточнил, что именно стало причиной отзыва временного поверенного, как и увольнения заместителя Боровец.

Напомним, Украина уже более двух лет не имеет посла в Грузии. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.

А в начале июля 2023 года Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Это произошло после появления Михеила Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии.

6 июля 2023 года грузинский посол выехал из Украины и с тех пор в Киев он не вернулся.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не видит причин менять позицию страны в тех вопросах, из-за которых Украина отозвала своего посла, и это Киев должен был бы пересмотреть свое мнение.