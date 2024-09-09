ЗМІ: ЄС виключить з санкційного списку російського ексгонщика і матір Пригожина

Посли Європейського Союзу мають намір пізніше цього тижня виключити з санкційного списку російського ексгонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину.

Про це стало відомо від джерел RFE/RL, повідомляє "Європейська правда".

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти 2 300 осіб і організацій. Кожні шість місяців дія цього чорного списку має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів ЄС. Наразі термін дії санкцій спливає 15 вересня.

Як і під час попередніх обговорень, Угорщина цього разу вимагає виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій.

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Деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

Дипломати ЄС повідомили, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено лише двох осіб.

Було запропоновано виключити Мазепіна і Пригожину, оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи слабкими.

Мазепін, колишній гонщик "Формули-1" і син російського олігарха Дмитрія Мазепина, на початку цього року виграв справу в Суді ЄС про скасування санкцій проти нього. Однак він залишився в списку, оскільки ЄС стверджує, що судове рішення стосується лише попереднього періоду санкцій і що з того часу Брюссель оновив списки за новими критеріями.

Пригожина, мати покійного лідера найманців групи Вагнера Євгенія Пригожина, виграла суд минулого року, але досі залишається під санкціями.

Навесні в Брюсселі відбулася схожа дискусія, в результаті якої співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож, бізнесмен Сергєй Мндоянц і громадянин Словаччини Юзеф Гамбалек, голова російського націоналістичного мотоклубу "Нічні вовки" в Європі, були виключені з санкційних списків ЄС.