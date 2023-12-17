Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає за потрібне зняти санкції ЄС із бізнесмена та байкера Йозефа Гамбалка, який потрапив у список через зв’язки з близькою до Путіна російською байкерською організацією "Нічні вовки".

Про це повідомляє Dennik N, пише "Європейська правда".

Фіцо звинуватив попереднього міністра закордонних справ Корчока у тому, що він подав колегам "неправдиву інформацію" щодо Гамбалка.

"Був такий "бум", що усе, що якось пов’язане з Росією, треба було внести у санкційні списки. Так туди потрапив Гамбалек… Він любитель мотоциклів, і це єдине, у чому його можна звинувачувати – більше ні в чому", – заявив Роберт Фіцо.

Гамбалек з лідером "Нічних вовків" Залдостановим (з Facebook J. Hambálka)

Він додав, що вже звернувся з цього приводу до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Гамбалек давно має контакти з політиками партії Фіцо Smer, зокрема міністром оборони Робертом Каліняком, який працював також у попередньому уряді Фіцо і є фігурантом низки розслідувань.

Нагадаємо, з 2022 року лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов опинився у санкційному списку ЄС. Тоді ж під санкціями опинився і Гамбалек, який у рамках своєї дружби з "вовками" зустрічався і з Путіним.

Гамбалек – скраю ліворуч на зустрічі "Нічних вовків" з Путіним (джерело – Dennik N з посиланням на ресурс Dezinformácie, hoaxy, propaganda)

Нещодавно "Нічні вовки" зустрічали у Москві привезений для встановлення пам’ятник експрезиденту Сербії Слободану Мілошевичу, звинуваченому у воєнних злочинах та злочинах проти людяності за його роль у війнах у Боснії, Хорватії та Косово у 1990-ті роки.