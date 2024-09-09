Молдова відмовилась пропускати ізраїльських хасидів через свою територію в Умань

Після декількох місяців переговорів влада Молдови не дозволила ізраїльським прочанам проїзд до України територією Молдови на святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Про це розповів виданню "Інтерфакс-Україна" Леві Іцхак Гвірц з організації "Іхуд Бреслев" в Умані, передає "Європейська правда".

За його словами, відмова Кишинева позначається на близько 15 тисячах пасажирів чартерних рейсів, близько половини з 30 тисяч паломників, які хотіли би поїхати до Умані цього року.

Водночас туристичні компанії Ізраїлю вже почали процедури повернення грошей за квитки тим, хто планував летіти до Кишинева, а потім їхати до Умані. Однак все ще залишається можливість організації поїздок до України через аеропорти Румунії та Польщі.

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Журналісти нагадали, що наприкінці серпня ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Ізраїль готовий виплатити Молдові 700 тисяч шекелів ($191 300), щоб компенсувати витрати за додаткові заходи безпеки та посилену охорону в кишинівському аеропорту у зв'язку з приїздом прочан 2023 року й дістати згоду Кишинева на проїзд через свою територію прочан цього року. Водночас Ізраїль своєчасно не погасив перед Молдовою цих витрат.

Щорічно десятки тисяч євреїв, які сповідують хасидизм, здійснюють прощу до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Паломництво приурочене до святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають із 2 до 4 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно молдовський оператор Moldelectrica повідомив про перебої в енергосистемі у зв’язку з ранковою атакою РФ по українській критичній інфраструктурі, але не очікує серйозних проблем.