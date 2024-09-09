Молдова отказалась пропускать израильских хасидов через свою территорию в Умань

После нескольких месяцев переговоров власти Молдовы не разрешили израильским паломникам проезд в Украину по территории Молдовы на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана.

Об этом рассказал изданию "Интерфакс-Украина" Леви Ицхак Гвирц из организации "Ихуд Бреслев" в Умани, передает "Европейская правда".

По его словам, отказ Кишинева отразится примерно на 15 тысячах пассажиров чартерных рейсов, около половины из 30 тысяч паломников, которые хотели бы поехать в Умань в этом году.

В то же время туристические компании Израиля уже начали процедуры возврата денег за билеты тем, кто планировал лететь в Кишинев, а затем ехать в Умань. Однако все еще остается возможность организации поездок в Украину через аэропорты Румынии и Польши.

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Журналисты напомнили, что в конце августа израильские СМИ сообщали, что Израиль готов выплатить Молдове 700 тысяч шекелей ($191 300), чтобы компенсировать расходы за дополнительные меры безопасности и усиленную охрану в кишиневском аэропорту в связи с приездом паломников в 2023 году и получить согласие Кишинева на проезд через свою территорию паломников в этом году. В то же время Израиль своевременно не погасил перед Молдовой эти расходы.

Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих хасидизм, совершают паломничество в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают со 2 по 4 октября.

Напомним, недавно, молдовский оператор Moldelectrica сообщил о перебоях в энергосистеме в связи с утренней атакой РФ по украинской критической инфраструктуре, но не ожидает серьезных проблем.