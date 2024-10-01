Новий генсек НАТО оцінив ситуацію на фронті в Україні та наголосив на важливості підтримки

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вражений боротьбою України проти агресії Росії, однак акцентував, що наразі на полі бою ситуація дуже складна, а тому важливо продовжувати підтримку.

Про це Марк Рютте сказав під час свого першого брифінгу на посаді генсека, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи виграє Україна війну проти Росії і що союзники можуть зробити, аби змінити реальність на полі бою, Рютте зазначив, що наразі ситуація на фронті складна, однак він "абсолютно вражений тим, що робить Україна".

"Очевидно, що Україна веде цю війну заради самозахисту. Я абсолютно вражений тим, що робить Україна. Вони продемонстрували свою рішучість та креативність. Вони можуть відтіснити російські війська. Коли ви запитаєте мене, яка зараз ситуація на полі бою: очевидно, що вона непроста", – акцентував він.

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Він зазначив, що, з одного боку, українська армія утримує частину Курської області в Росії, проте з іншого боку – російські війська "досягли певних обмежених успіхів на полі бою".

"Але цей прогрес, не забувайте, за останніми оцінками, коштував дорого", – наголосив Рютте.

Новопризначений генеральний секретар НАТО акцентував на важливості продовження підтримки України у війні проти Росії.

Також він додав, що за кілька тижнів лідери держав-членів НАТО зберуться на зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоб обговорити найнагальніші потреби країни на полі бою і координувати подальшу підтримку.

Також під час брифінгу Рютте заявив, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Окрім цього, він закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.