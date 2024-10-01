Новый генсек НАТО оценил ситуацию на фронте в Украине и подчеркнул важность поддержки

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что впечатлен борьбой Украины против агрессии России, однако акцентировал, что сейчас на поле боя ситуация очень сложная, а потому важно продолжать поддержку.

Об этом Марк Рютте сказал во время своего первого брифинга на посту генсека, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, выиграет ли Украина войну против России и что союзники могут сделать, чтобы изменить реальность на поле боя, Рютте отметил, что сейчас ситуация на фронте сложная, однако он "абсолютно поражен тем, что делает Украина".

"Очевидно, что Украина ведет эту войну ради самозащиты. Я абсолютно поражен тем, что делает Украина. Они продемонстрировали свою решительность и креативность. Они могут оттеснить российские войска. Когда вы спросите меня, какая сейчас ситуация на поле боя: очевидно, что она непростая", – акцентировал он.

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Он отметил, что с одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области в России, однако с другой стороны – российские войска "достигли определенных ограниченных успехов на поле боя".

"Но этот прогресс, не забывайте, по последним оценкам, стоил дорого", – подчеркнул Рютте.

Новоназначенный генеральный секретарь НАТО акцентировал на важности продолжения поддержки Украины в войне против России.

Также он добавил, что через несколько недель лидеры государств-членов НАТО соберутся на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы обсудить насущные потребности страны на поле боя и координировать дальнейшую поддержку.

Также во время брифинга Рютте заявил, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.

Кроме этого, он призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.