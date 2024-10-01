Естонія планує акцентувати на зброї власного виробництва під час майбутніх поставок Україні

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна планує реструктурувати військову допомогу Україні, аби у ній домінувала продукція естонських підприємств.

Про це повідомило видання ERR, передає "Європейська правда".

За його словами, Естонія цьогоріч надала Україні військову допомогу в розмірі близько 100 млн євро, що відповідає 0,25% валового внутрішнього продукту країни. У наступні роки буде продовжено ту саму політику, але в структурі допомоги очікуються зміни.

"Ми лягаємо на абсолютно новий курс. Ми сказали Україні, що ми будемо давати те, що ми (самі) виробляємо, і будемо явно спрямовувати ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість. Тому в нас тривають переговори з українцями про те, у чому полягають наші можливості", – сказав міністр оборони країни.

Реклама:

За оцінкою Певкура, естонська оборонна промисловість здатна виробляти продукції більше, ніж на 100 млн євро на рік, а її асортимент є широким і, безумовно, затребуваним. Нині триває уточнення потреб України, щоб адаптувати продукцію під ці потреби.

"Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотники, пристрої спостереження. Ми передали Україні (інформацію) про наші можливості й тепер намагаємося знайти розумний компроміс, у якому враховуються їхні пріоритети і наші виробничі можливості. Виробництво теж має швидко підтягуватися, якщо потрібні якісь специфічні вироби", – сказав він.

Після отримання переліку українських пріоритетів можна буде організувати державні тендери. За словами Певкура, у них могли б брати участь усі естонські підприємства, які виробляють необхідну продукцію.

Міністр оборони країни зазначив, що вся естонська продукція військового призначення, яка до цього часу постачалася до України – отримувала лише позитивні відгуки і є затребуваною.

Серед такої продукції, як зазначило видання, він згадав засоби аналізу бойової обстановки, безпілотники виробництва Threod, військові катери та протидронові рушниці виробництва Rantelon.

Нещодавно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

Читайте також інтерв’ю "ЄвроПравди" з Ханно Певкуром: "Треба бути готовими до нападу Росії на НАТО. Ми серед країн, де ризик є найбільшим".