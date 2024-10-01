Эстония планирует акцент на оружии собственного производства при будущих поставках Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна планирует реструктурировать военную помощь Украине, чтобы в ней доминировала продукция эстонских предприятий.

Об этом сообщило издание ERR, передает "Европейская правда".

По его словам, Эстония в этом году предоставила Украине военную помощь в размере около 100 млн евро, что соответствует 0,25% валового внутреннего продукта страны. В последующие годы будет продолжена та же политика, но в структуре помощи ожидаются изменения.

"Мы ложимся на совершенно новый курс. Мы сказали Украине, что мы будем давать то, что мы сами производим, и будем явно направлять эти деньги в эстонскую экономику, в эстонскую оборонную промышленность. Поэтому у нас продолжаются переговоры с украинцами о том, в чем заключаются наши возможности", – сказал министр обороны страны.

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По оценке Певкура, эстонская оборонная промышленность способна производить продукции более чем на 100 млн евро в год, а ее ассортимент является широким и, безусловно, востребованным. Сейчас идет уточнение потребностей Украины, чтобы адаптировать продукцию под эти потребности.

"Хотят ли они прежде всего разминирование, судостроение, беспилотники, устройства наблюдения... Мы передали Украине (информацию) о наших возможностях и теперь пытаемся найти разумный компромисс, в котором учитываются их приоритеты и наши производственные возможности. Производство тоже должно быстро подтягиваться, если нужны какие-то специфические изделия", – сказал он.

После получения перечня украинских приоритетов можно будет организовать государственные тендеры. По словам Певкура, в них могли бы участвовать все эстонские предприятия, производящие необходимую продукцию.

Министр обороны страны отметил, что вся эстонская продукция военного назначения, которая до сих пор поставлялась в Украину – получала только положительные отзывы и является востребованной.

Среди такой продукции, как отметило издание, он упомянул средства анализа боевой обстановки, беспилотники производства Threod, военные катера и противовоздушные ружья производства Rantelon.

Недавно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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