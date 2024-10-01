У Цюриху чоловік напав на трьох дітей біля дитячого садка та поранив їх

У вівторок, 1 жовтня, у швейцарському місті Цюрих чоловік напав на трьох дітей і поранив їх, після чого був заарештований.

Про це повідомили агентство Reuters та місцеве видання Zueritoday з посиланням на дані місцевої поліції, передає "Європейська правда".

Жорстокий напад стався у північному районі міста Оерлікон, розповіли правоохоронці.

Місцеве видання повідомило, що інцидент стався біля дитячого садка, поліція оточила прилеглу територію.

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Як передає видання, правоохоронці розповіли, що працівниця дитячого садка йшла туди з дітьми, коли чоловік напав на дітей.

За словами поліції, працівниця дитячого садка за допомогою ще одного чоловіка здолала нападника, який, за їхніми даними, виявився 23-річним громадянином Китаю.

Постраждали троє хлопчиків віком п’яти років. Один з них отримав серйозні травми, інші двоє – середньої тяжкості. Дітям надали допомогу працівники швидкої допомоги і доставили їх до лікарні, зазначило видання.

Нагадаємо, у травні у швейцарському місті Меннедорф біля Цюрихського озера затримали голого чоловіка, який перед тим смертельно поранив бігунку.

А у червні поліція Цюриха підтвердила інформацію про арешт двох підлітків віком 14 і 17 років у зв’язку з погрозами учасникам прайду.