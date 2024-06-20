У Цюриху арештували двох неповнолітніх, які погрожували учасникам прайду
Поліція Цюриха 20 червня підтвердила інформацію про арешт двох підлітків віком 14 і 17 років у зв’язку з погрозами учасникам прайду, що відбувся минулого тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.
Неповнолітніх затримали перед початком прайду в Цюриху через "серйозні погрози" в бік учасників заходу.
Затримані – 14-річний і 17-річний громадяни Швейцарії. Вони все ще перебувають під вартою, розслідування триває. Про точний характер погроз, ідеологічне підґрунтя підозрюваних та інші обставини нічого не відомо.
Прайд відбувся минулої суботи, 15 червня, за участі десятків тисяч людей. Навколо центральної площі Цюриха встановили бар'єри, щоб запобігти в'їзду транспортних засобів, а також перебували поліцейські з автоматами.
Під час прайду поліція Цюриха також затримала шістьох швейцарців і одного німця, які їхали на моторному човні озером і тримали плакати з гаслами проти ЛГБТ, а також поширювали гомофобні листівки з безпілотника.
Відповідальність за акцію взяло на себе правоекстремістське угрупування Junge Tat, розслідування за цим фактом також триває.
На початку червня Марш рівності також відбувся у Вільнюсі, участь у якому, за оцінками організаторів, взяли 20 тисяч людей.