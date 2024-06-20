У Цюриху арештували двох неповнолітніх, які погрожували учасникам прайду

Поліція Цюриха 20 червня підтвердила інформацію про арешт двох підлітків віком 14 і 17 років у зв’язку з погрозами учасникам прайду, що відбувся минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Неповнолітніх затримали перед початком прайду в Цюриху через "серйозні погрози" в бік учасників заходу.

Затримані – 14-річний і 17-річний громадяни Швейцарії. Вони все ще перебувають під вартою, розслідування триває. Про точний характер погроз, ідеологічне підґрунтя підозрюваних та інші обставини нічого не відомо.

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Прайд відбувся минулої суботи, 15 червня, за участі десятків тисяч людей. Навколо центральної площі Цюриха встановили бар'єри, щоб запобігти в'їзду транспортних засобів, а також перебували поліцейські з автоматами.

Під час прайду поліція Цюриха також затримала шістьох швейцарців і одного німця, які їхали на моторному човні озером і тримали плакати з гаслами проти ЛГБТ, а також поширювали гомофобні листівки з безпілотника.

Відповідальність за акцію взяло на себе правоекстремістське угрупування Junge Tat, розслідування за цим фактом також триває.

На початку червня Марш рівності також відбувся у Вільнюсі, участь у якому, за оцінками організаторів, взяли 20 тисяч людей.