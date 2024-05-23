Поблизу Цюриха голий чоловік кидався на людей у парку і вбив бігунку

У швейцарському місті Меннедорф біля Цюрихського озера затримали голого чоловіка, який перед тим смертельно поранив бігунку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SRF.

О 20:00 у середу перехожі повідомили в поліцію про інцидент в Альма-парку на Цюрихському озері. На місці події поліція виявила тяжко поранену жінку та чоловіка.

За повідомленням поліції, бігунка померла на місці, незважаючи на реанімаційні заходи. Особу жінки поки що не встановлено.

Реклама:

Підозрюваний у скоєнні злочину заарештований. Наразі невідомо, чи були підозрюваний у скоєнні злочину і бігунка знайомі між собою.

Згідно з даними кантональної поліції, у вівторок ввечері ймовірний злочинець поранив ще одну людину. Вона отримала легкі тілесні ушкодження.

Перехожі також повідомляють, що зловмисник, перед тим як напасти на людей, кричав.

Що саме використовував злочинець для нападу на людей у парку, наразі з'ясовується. Поліція не надала жодної інформації про минуле чоловіка, наприклад, про його психічні захворювання.

Досі Меннедорф був позбавлений подібних інцидентів, заявив мер Вольфганг Аннігьофер в газеті Blick. Досі в парку не було жодних проблем, окрім звичайних скарг на шум влітку.

Тепер місцева рада неодмінно обговорить заходи безпеки на своєму засіданні в середу ввечері. "Ми розгорнемо більше патрулів", – оголосив Аннігьофер.

Нагадаємо, у французькому Руані поліція застрелила чоловіка, який намагався підпалити синагогу і накинувся на правоохоронців з ножем.

У квітні невідомий спробував здійснити підпал синагоги у німецькому місті Ольденбург, що у Нижній Саксонії, але пожежа не встигла розгорітися. Після того сотні мешканців міста вийшли на акцію солідарності з єврейською громадою.