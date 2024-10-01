Президентка Грузії: Результат війни в Україні визначатиме долю Європи

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі переконана, що доля Європи визачатиметься результатом війни в Україні, а також результатами запланованих виборів у Молдові та Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Зурабішвілі наводить "Грузія Online".

На її переконання, це також визначить безпеку Чорного моря і його майбутнє.

"Доля Європи буде визначена результатом війни в Україні, а також результатами запланованих виборів у Молдові та Грузії…Це також визначає роль Європи і наших західних партнерів у кавказькому регіоні, визначатиме майбутнє Вірменії, яка також перебуває на шляху зближення з Євросоюзом", – підкреслила Зурабішвілі.

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Зурабішвілі також назвала політику уряду країни небезпечною, а керівну партію "Грузинська мрія" – "довіреною особою Росії".

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