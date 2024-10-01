Президентка Грузії назвала керівну партію "довіреною особою Росії"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала політику уряду країни небезпечною, а керівну партію "Грузинська мрія" – "довіреною особою Росії".

Заяву грузинської президентки наводить видання Sova, повідомляє "Європейська правда".

Слова Зурабішвілі стосувалися ситуації, коли грузинському уряду закидають відкат демократії в країні.

"Ми спостерігаємо гібридну війну, пропаганду, тиск страхом. Було ухвалено російський закон (закон про "іноагентів". – Ред.), який набув чинності. Це спроба тиску на громадянське суспільство, все визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю і перемогти загрози", – зазначила вона.

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Зурабішвілі також висловилася щодо спроб РФ вплинути на політичну ситуацію в Грузії.

"Стратегія, яку Росія використовує в Грузії, – це присутність довірених осіб. "Грузинська мрія" насправді є довіреною особою Росії в Грузії", – підкреслила вона.

Нагадаємо, минулого тижня на вулицях грузинських міст почали з’являтися агітаційні плакати "Грузинської мрії", де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії, із закликом "обирати мир".

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе дав зрозуміти, що його партія не відмовиться від використання війни в Україні у своїх передвиборчих цілях.

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