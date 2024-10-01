Президент Грузии: Результат войны в Украине будет определять судьбу Европы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили убеждена, что судьба Европы будет определяться результатом войны в Украине, а также результатами запланированных выборов в Молдове и Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Зурабишвили приводит "Грузия Online".

По ее убеждению, это также определит безопасность Черного моря и его будущее.

"Судьба Европы будет определена результатом войны в Украине, а также результатами запланированных выборов в Молдове и Грузии ... Это также определяет роль Европы и наших западных партнеров в кавказском регионе, определять будущее Армении, которая также находится на пути сближения с Евросоюзом", – подчеркнула Зурабишвили.

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Зурабишвили также назвала политику правительства страны опасной, а правящую партию "Грузинская мечта" – "доверенным лицом России".

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