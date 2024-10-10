Чому Байден скасував переговори лідерів про допомогу Україні і чи відбудуться вони згодом

Історичне засідання формату "Рамштайн", тобто контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня, скасоване. І так само не відбудеться закрита зустріч лідерів ключових держав-донорів України, запланована на полях загальної зустрічі. Хоча з нею у Києві публічно пов’язували сподівання на проривні "історичні рішення".

Президент США Джо Байден не лише відмовився від своєї поїздки до Німеччини, а й вирішив загалом скасувати подію.

Чи варто вірити офіційним поясненням США про те, що вся ця зміна планів відбулася лише через ураган "Мілтон", який наближається до Флориди? Чи не стала реальною причиною цього сама Україна? Чи повернеться Білий дім до ідей, які зараз зірвалися? Коли це стане можливим?

Про все це – у відеопоясненні, а детальніший аналіз – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Обіцянки, віднесені вітром. Чому Байден скасував "Рамштайн" та що це означає для України. Далі – стислий її виклад.

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Спершу коротко про те, чому така увага до скасованої зустрічі у Німеччині не є перебільшенням.

Попри те, що формат "Рамштайн" є регулярним і за майже 2,5 роки його існування відбулося вже 24 зустрічі, нинішнє засідання мало стати особливим. Уперше в історії формату йшлося про зустріч лідерів держав, у тому числі президента США Джо Байдена.

Причина для зустрічі безпрецедентно високого рівня також відома.

Серед очікуваних тем для обговорення у Рамштайні – "план перемоги" Україні і дозвіл на удари по Росії західними далекобійними ракетами.

Утім, ні рішення, ні навіть дискусії не буде. Жовтнева зустріч лідерів скасована з ініціативи США.

Офіційні пояснення американської сторони відомі. У вівторок Білий дім заявив, що Байден не поїде до Німеччини через наближення до американського узбережжя тропічного урагану "Мілтон".

Через те, що у США від початку відкинули усі гібридні формати, у багатьох виникло питання: чи була щирою причина скасування, оголошена Білим домом?

Якщо дуже коротко – то так, візит дійсно скасували через ураган. Це не був "протест", чи "покарання для України", "небажання підтримувати Зеленського", чи щось подібне. Однак є також нюанси, які дають нашій країні тривожні сигнали.

По суті, зустріч лідерів щодо допомоги ЗСУ довелося скасувати під тиском виборів у США та особисто Дональда Трампа.

Він, зокрема, переконує своїх виборців, що Байден і кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс нібито не переймалися руйнуваннями від урагану "Гелен" і постраждалими від нього, а також каже, що Байден не відповідав на дзвінки губернаторів постраждалих штатів.

Ці звинувачення зараз обговорюють у ЗМІ, і Білий дім переймається тим, щоб довести їхню неправдивість. І за цих умов для Байдена неприпустимо полишати країну саме тоді, коли вона буде оговтуватися від наслідків нової стихії, бо це дасть Трампові нові козирі для публічної атаки.

Та одна з фундаментальних проблем, яку має українсько-російська війна у США, – там немає суспільного запиту на підтримку України.

Що ж стосується періоду після 6 листопада, то все залежатиме передусім від результатів голосування.

Якщо новим президентом США буде обрана Камала Гарріс, то в останні два місяця президентства Байден матиме вікно для створення свого політичного спадку, legacy – включно зі сміливими ініціативами щодо підтримки України.

У разі перемоги Трампа ця можливість, дуже ймовірно, буде втрачена.

За такого сценарію "Рамштайн" 12 жовтня дійсно був останнім вікном можливостей. Але ураган "Мілтон" відніс його геть.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Обіцянки, віднесені вітром. Чому Байден скасував "Рамштайн" та що це означає для України.