Почему Байден отменил переговоры лидеров о помощи Украине и состоятся ли они позже

Историческое заседание формата "Рамштайн", то есть контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно было состояться 12 октября, отменено. И так же не состоится закрытая встреча лидеров ключевых государств-доноров Украины, запланированная на полях общей встречи. Хотя с ней в Киеве публично связывали надежды на прорывные "исторические решения".

Президент США Джо Байден не только отказался от своей поездки в Германию, но и решил вообще отменить событие.

Стоит ли верить официальным объяснениям США о том, что все это изменение планов произошло только из-за урагана "Милтон", который приближается к Флориде? Не стала ли реальной причиной этого сама Украина? Вернется ли Белый дом к идеям, которые сейчас сорвались? Когда это станет возможным?

Обо всем этом – в видеообъяснении, а более детальный анализ – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Обещания, унесенные ветром. Почему Байден отменил "Рамштайн" и что это значит для Украины. Далее – краткое ее изложение.

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Сначала коротко о том, почему такое внимание к отмененной встрече в Германии не является преувеличением.

Несмотря на то, что формат "Рамштайн" является регулярным и за почти 2,5 года его существования состоялось уже 24 встречи, нынешнее заседание должно было стать особенным. Впервые в истории формата речь шла о встрече лидеров государств, в том числе президента США Джо Байдена.

Причина для встречи беспрецедентно высокого уровня также известна.

Среди ожидаемых тем для обсуждения в Рамштайн – "план победы" Украины и разрешение на удары по России западными дальнобойными ракетами.

Впрочем, ни решения, ни даже дискуссии не будет. Октябрьская встреча лидеров отменена по инициативе США.

Официальные объяснения американской стороны известны. Во вторник Белый дом заявил, что Байден не поедет в Германию из-за приближения к американскому побережью тропического урагана "Милтон".

Из-за того, что в США изначально отвергли все гибридные форматы, у многих возник вопрос: была ли искренней причина отмены, объявленная Белым домом?

Если очень коротко – то да, визит действительно отменили из-за урагана. Это не был "протест", или "наказание для Украины", "нежелание поддерживать Зеленского", или что-то подобное. Однако есть также нюансы, которые дают нашей стране тревожные сигналы.

По сути, встречу лидеров по помощи ВСУ пришлось отменить под давлением выборов в США и лично Дональда Трампа.

Он, в частности, убеждает своих избирателей, что Байден и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис якобы не занимались разрушениями от урагана "Хелен" и пострадавшими от него, а также говорит, что Байден не отвечал на звонки губернаторов пострадавших штатов.

Эти обвинения сейчас обсуждают в СМИ, и Белый дом озабочен тем, чтобы доказать их ложность. И в этих условиях для Байдена недопустимо покидать страну именно тогда, когда она будет оправляться от последствий новой стихии, потому что это даст Трампу новые козыри для публичной атаки.

Но одна из фундаментальных проблем, которую имеет украинско-российская война в США, – там нет общественного запроса на поддержку Украины.

Что же касается периода после 6 ноября, то все будет зависеть прежде всего от результатов голосования.

Если новым президентом США будет избрана Камала Харрис, то в последние два месяца президентства Байден будет иметь окно для создания своего политического наследия, legacy – включая смелые инициативы по поддержке Украины.

В случае победы Трампа эта возможность, очень вероятно, будет потеряна.

При таком сценарии "Рамштайн" 12 октября действительно был последним окном возможностей. Но ураган "Милтон" унес его прочь.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Обещания, унесенные ветром. Почему Байден отменил "Рамштайн" и что это значит для Украины.