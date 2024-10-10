ЗМІ: Поліцію Хорватії звинувачують у спалюванні телефонів і паспортів шукачів притулку

Прикордонна поліція Хорватії, схоже, спалює одяг, мобільні телефони і паспорти, вилучені у шукачів притулку, які намагаються перетнути кордон Європейського Союзу, перед тим, як відправити їх назад до Боснії.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо The Guardian.

Звіт з фотографіями спалених речей, а також свідчення про сексуальне насильство і побиття з боку поліції, надані виданню гуманітарною організацією No Name Kitchen (NNK), є останніми ймовірними доказами жорстокості щодо шукачів притулку на кордонах ЄС.

фото No Name Kitchen

Щодня тисячі людей з Південної Азії, Близького Сходу та Північної Африки, а також, все частіше, з Китаю, намагаються перетнути Балкани, прямуючи до ЄС.

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Багатьох зупиняє хорватська прикордонна поліція і обшукує, а деяких, за повідомленнями, грабує і насильно виштовхує назад до Боснії, де тисячі шукачів притулку можуть застрягти в умовах часто дуже низьких температур.

Таке витіснення в NKK називають порушенням міжнародного права, яке передбачає, що шукачі притулку повинні мати можливість подати своє прохання про притулок, як тільки вони опинилися в межах кордонів країни.

NKK детально описала місця розташування восьми великих "сміттєзвалищ", де хорватські поліцейські, ймовірно, спалювали особисті речі та документи людей, необхідні для подачі прохання про надання притулку після прибуття до ЄС.

Спалені смартфони також можуть містити докази зловживань хорватської поліції у вигляді відео та фотографій, зроблених шукачами притулку, повідомляє NKK.

Незважаючи на свідчення гуманітарних працівників і журналістів, Хорватія послідовно заперечує, що висилала шукачів притулку до Боснії або застосовувала проти них насильство. Нещодавно NKK подала свої докази спеціальному доповідачу ООН з питань катувань.

Представник міністерства внутрішніх справ Хорватії заявив, що воно проводить "політику нульової толерантності до будь-якої потенційної незаконної діяльності своїх співробітників", і що в країні існує незалежний механізм нагляду за поведінкою поліції.

Речник зазначив, що часто саме контрабандисти несуть відповідальність за насильство і крадіжки на кордоні, і що поліція задокументувала "багато випадків сфабрикованих звинувачень".

Нагадаємо, Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав (FRA), яке є правозахисним органом ЄС, влітку засудило жорстоке поводження з мігрантами на зовнішніх кордонах і звинуватило країни-члени в недостатніх зусиллях для розслідування цих випадків.