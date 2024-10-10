СМИ: Полицию Хорватии обвиняют в сжигании телефонов и паспортов искателей убежища

Пограничная полиция Хорватии, похоже, сжигает одежду, мобильные телефоны и паспорта, изъятые у искателей убежища, которые пытаются пересечь границу Европейского Союза, перед тем, как отправить их обратно в Боснию.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно The Guardian.

Отчет с фотографиями сожженных вещей, а также свидетельства о сексуальном насилии и избиении со стороны полиции, предоставленные изданию гуманитарной организацией No Name Kitchen (NNK), являются последними вероятными доказательствами жестокости в отношении искателей убежища на границах ЕС.

фото No Name Kitchen

Ежедневно тысячи людей из Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также, все чаще, из Китая, пытаются пересечь Балканы, направляясь в ЕС.

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Многих останавливает хорватская пограничная полиция и обыскивает, а некоторых, по сообщениям, грабит и насильно выталкивает обратно в Боснию, где тысячи искателей убежища могут застрять в условиях часто очень низких температур.

Такое вытеснение в NKK называют нарушением международного права, которое предусматривает, что искатели убежища должны иметь возможность подать свое прошение об убежище, как только они оказались в пределах границ страны.

NKK подробно описала места расположения восьми крупных "свалок", где хорватские полицейские, вероятно, сжигали личные вещи и документы людей, необходимые для подачи прошения о предоставлении убежища по прибытии в ЕС.

Сожженные смартфоны также могут содержать доказательства злоупотреблений хорватской полиции в виде видео и фотографий, сделанных искателями убежища, сообщает NKK.

Несмотря на свидетельства гуманитарных работников и журналистов, Хорватия последовательно отрицает, что высылала искателей убежища в Боснию или применяла против них насилие. Недавно NKK представила свои доказательства специальному докладчику ООН по вопросам пыток.

Представитель министерства внутренних дел Хорватии заявил, что оно проводит "политику нулевой толерантности к любой потенциальной незаконной деятельности своих сотрудников" и что в стране существует независимый механизм надзора за поведением полиции.

Представитель отметил, что часто именно контрабандисты несут ответственность за насилие и кражи на границе, и что полиция задокументировала "много случаев сфабрикованных обвинений".

Напомним, Агентство Европейского Союза по фундаментальным правам (FRA), которое является правозащитным органом ЕС, летом осудило жестокое обращение с мигрантами на внешних границах и обвинило страны-члены в недостаточных усилиях для расследования этих случаев.