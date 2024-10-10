Рада ЄС схвалила нові вимоги до кіберзахисту "розумних" речей

Рада ЄС схвалила нове законодавство, що встановлює вимоги захищеності цифрових продуктів, які використовуються у "розумних" приладах.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Законодавство закріплює базові вимоги захищеності від кібервтручання "продуктів з цифровими елементами" – як, наприклад, домашні камери спостереження, "розумні" холодильники, телевізори, іграшки – будь-які пристрої, здатні приєднуватися до іншого пристрою чи мережі протягом усього періоду їхнього виробництва та експлуатації.

Закон має меті усунути прогалини, які існували у цій сфері до цього часу, та розбіжності між внутрішніми вимогами окремих країн. Нововведення ініціювала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще восени 2021 року.

Реклама:

Після схвалення закон буде підписаний президентами Ради та Європарламенту та опублікований в Офіційному журналі ЄС у найближчі тижні. Він набуде чинності через 20 днів після публікації, а перехідний період для певних вимог триватиме до 36 місяців.

Нагадаємо, нідерландські служби розвідки та безпеки вважають дуже ймовірним, що за нещодавньою хакерською атакою на поліцію країни несе відповідальність інша держава.

США минулого тижня оголосили про вилучення 41 домену, пов'язаного зі спецслужбами Росії.