У Нідерландах вважають, що за хакерською атакою на поліцію стоїть іноземна країна

Нідерландські служби розвідки та безпеки вважають дуже ймовірним, що за нещодавньою хакерською атакою на поліцію країни несе відповідальність інша держава.

Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Девід ван Віл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Злам, про який стало відомо наприкінці минулого тижня, охопив робочі контактні дані – імена, адреси електронної пошти й номери телефонів – майже всіх 65 тисяч співробітників поліції Нідерландів. У деяких випадках, як повідомляється, були також викрадені приватні дані.

Глава Мін’юсту Нідерландів повідомив, що хакерська атака також зачепила деяких прокурорів, офіцерів пробації та адвокатів, про що їх уже повідомили.

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Він додав, що розвідувальні служби AIVD і MIVD вже деякий час попереджають про збільшення "наступальної кіберактивності" з боку низки країн, і одна з них, імовірно, була причетна до цього зламу.

"Керівник поліції і я ставимося до злому поліції надзвичайно серйозно. Поліція разом з національними партнерами (у сфері безпеки) робить все можливе, щоб захистити співробітників поліції і запобігти подальшій шкоді", – додав ван Віл.

У нідерландському уряді відмовились говорити, хто саме може стояти за кібератакою.

Водночас на початку вересня Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів виступила з попередженням про російські кібероперації з боку підрозділу ГРУ 29155.

Ці хакери з 2020 року атакували Україну та низку держав НАТО.