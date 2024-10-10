Укр Рус Eng

Совет ЕС одобрил новые требования к киберзащите "умных" вещей

Новости — Четверг, 10 октября 2024, 15:58 — Мария Емец

Совет ЕС одобрил новое законодательство, устанавливающее требования защищенности цифровых продуктов, используемых в "умных" приборах.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Законодательство закрепляет базовые требования защищенности от кибервмешательства "продуктов с цифровыми элементами" – как, например, домашние камеры наблюдения, "умные" холодильники, телевизоры, игрушки – любые устройства, способные присоединяться к другому устройству или сети в течение всего периода их производства и эксплуатации.

Закон имеет целью устранить пробелы, которые существовали в этой сфере до сих пор, и разногласия между внутренними требованиями отдельных стран. Нововведение инициировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще осенью 2021 года.

Реклама:

После одобрения закон будет подписан президентами Совета и Европарламента и опубликован в Официальном журнале ЕС в ближайшие недели. Он вступит в силу через 20 дней после публикации, а переходный период для определенных требований продлится до 36 месяцев.

Напомним, нидерландские службы разведки и безопасности считают очень вероятным, что за недавней хакерской атакой на полицию страны несет ответственность другое государство.

США на прошлой неделе объявили об изъятии 41 домена, связанного со спецслужбами России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия кибербезопасность
Реклама: