Совет ЕС одобрил новые требования к киберзащите "умных" вещей

Совет ЕС одобрил новое законодательство, устанавливающее требования защищенности цифровых продуктов, используемых в "умных" приборах.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Законодательство закрепляет базовые требования защищенности от кибервмешательства "продуктов с цифровыми элементами" – как, например, домашние камеры наблюдения, "умные" холодильники, телевизоры, игрушки – любые устройства, способные присоединяться к другому устройству или сети в течение всего периода их производства и эксплуатации.

Закон имеет целью устранить пробелы, которые существовали в этой сфере до сих пор, и разногласия между внутренними требованиями отдельных стран. Нововведение инициировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще осенью 2021 года.

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После одобрения закон будет подписан президентами Совета и Европарламента и опубликован в Официальном журнале ЕС в ближайшие недели. Он вступит в силу через 20 дней после публикации, а переходный период для определенных требований продлится до 36 месяцев.

Напомним, нидерландские службы разведки и безопасности считают очень вероятным, что за недавней хакерской атакой на полицию страны несет ответственность другое государство.

США на прошлой неделе объявили об изъятии 41 домена, связанного со спецслужбами России.