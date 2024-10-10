У Молдові провели понад 100 обшуків у рамках справи про фінансування партії Шора

У Молдові заявили про понад сотню обшуків у рамках справи про незаконне фінансування політичних партій; передусім йдеться про політсилу олігарха Ілана Шора.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

У правоохоронних органах повідомили, що за 8-10 жовтня відбулося 115 обшуків у "керівників районів, секторів та активістів" у рамках кримінальної справи щодо "незаконного фінансування політичних партій, ініціативних груп, учасників виборів, відмивання коштів, виборчої корупції та створення злочинної групи".

Під час обшуків вилучили агітаційні матеріали, техніку, записники, банківські картки "МИР". Як стверджують, у вилучених телефонах знайшли мобільний застосунок ПСБ (Промсвязьбанка РФ), через який учасники мережі отримували гонорари.

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Виявили також 18 патронів до автомата Калашникова калібру 7,62 та патрони 12 калібру.

Нагадаємо, популістську і проросійську партію олігарха Ілана Шора "Шор" минулого року оголосили неконституційною. Після того вона перереєструвалася з назвою "Шанс". Ключові її політики опинилися у санкційних списках ЄС за дестабілізацію Молдови.

У середу депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій висловили рішуче застереження проти подальших спроб Росії зірвати проєвропейський курс Молдови.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких президентка Мая Санду прагне переобратись на другий термін.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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