В Молдове провели более 100 обысков в рамках дела о финансировании партии Шора

В Молдове заявили о более чем сотне обысков в рамках дела о незаконном финансировании политических партий; прежде всего речь идет о политсиле олигарха Илана Шора.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

В правоохранительных органах сообщили, что за 8-10 октября состоялось 115 обысков у "руководителей районов, секторов и активистов" в рамках уголовного дела о "незаконном финансировании политических партий, инициативных групп, участников выборов, отмывания средств, избирательной коррупции и создания преступной группы".

Во время обысков изъяли агитационные материалы, технику, записные книжки, банковские карты "МИР". Как утверждают, в изъятых телефонах нашли мобильное приложение ПСБ (Промсвязьбанка РФ), через которое участники сети получали гонорары.

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Напомним, популистскую и пророссийскую партию олигарха Илана Шора "Шор" в прошлом году объявили неконституционной. После того она перерегистрировалась с названием "Шанс". Ключевые ее политики оказались в санкционных списках ЕС за дестабилизацию Молдовы.

В среду депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой выразили решительное предостережение против дальнейших попыток России сорвать проевропейский курс Молдовы.

Как известно, 20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых президент Майя Санду стремится переизбраться на второй срок.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

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