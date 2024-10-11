В Європарламенті голосуватимуть щодо зняття недоторканності з лідера угорської опозиції

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола оголосила на пленарному засіданні, що палата отримала офіційний запит від Будапешта про зняття недоторканності з лідера угорської опозиції і євродепутата Петера Мадяра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Оголошення ініціює процедуру, яка, як очікується, триватиме кілька місяців. Парламентський комітет з правових питань (JURI) обговорить справу і представить проєкт звіту, після чого відбудеться голосування щодо того, чи рекомендувати зняти недоторканність з Мадяра. Остаточне рішення буде прийнято таємним голосуванням на пленарному засіданні.

Якщо парламент проголосує за зняття недоторканності з Мадяра, угорські судові органи зможуть ініціювати судовий процес.

Реклама:

Перед цим головний прокурор Угорщини Петер Полт звернувся до президентки Європейського парламенту з проханням призупинити депутатську недоторканність Мадяра, головного політичного суперника прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Полт, прихильник Орбана і колишній член керівної партії "Фідес", заявив, що Мадяр нібито вилучив мобільний телефон чоловіка, який зняв його в барі 21 червня.

"Потім євродепутат спустився прямо до берега річки і впустив його (телефон) в Дунай. Така поведінка може відповідати злочину крадіжки", – заявив генпрокурор. Пізніше пристрій знайшли і повернули власнику.

Мадяр відреагував на ситуацію, що склалася, у дописі на своїй сторінці у Facebook наприкінці вересня.

"На мене щодня пишуть доноси, і половина державного апарату працює над тим, щоб вигадати проти мене кримінальну справу, – сказав він.

У мене є пропозиція: ...ви проголосуєте за те, щоб Угорщина приєдналася до Європейської прокуратури. І я відмовлюся від свого імунітету в той момент, коли ми приєднаємося, якщо це станеться", – заявив Мадяр.

43-річний юрист, раніше близький до уряду, звинувачує уряд Орбана в корупції. На червневих виборах до Європейського парламенту його партія "Тиса" отримала майже 30% голосів і сім місць, поступившись "Фідесу".

Депутати Європарламенту від "Тиси", включаючи Мадяра, згодом приєдналися до групи Європейської народної партії, а "Фідес" Орбана з іншими правопопулістами ініціювала створення групи "Патріоти за Європу".

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.