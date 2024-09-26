Генпрокурор Угорщини хоче зняти депутатську недоторканність з лідера опозиції

Головний прокурор Угорщини Петер Полт звернувся до президентки Європейського парламенту з проханням призупинити депутатську недоторканність головного політичного суперника прем'єр-міністра Віктора Орбана, депутата Європарламенту Петера Мадяра.

Про це повідомила в четвер прокуратура Угорщини, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Полт, прихильник Орбана і колишній член керівної партії "Фідес", заявив, що Мадяр нібито вилучив мобільний телефон чоловіка, який зняв його в барі 21 червня.

"Потім євродепутат спустився прямо до берега річки і впустив його (телефон) в Дунай. Така поведінка може відповідати злочину крадіжки", – заявив генпрокурор.

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Пізніше пристрій знайшли і повернули власнику.

Мадяр, який вийшов на політичну сцену в лютому, очолює правоцентристську партію "Тиса", яку зараз підтримують 39% ймовірних виборців, тоді як "Фідес" Орбана – 43%.

43-річний юрист, раніше близький до уряду, звинувачує уряд Орбана в корупції.

На червневих виборах до Європейського парламенту партія "Тиса" отримала майже 30% голосів і сім місць, поступившись "Фідесу".

Депутати Європарламенту від "Тиси", включаючи Мадяра, згодом приєдналися до групи Європейської народної партії.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.