В Европарламенте будут голосовать о снятии неприкосновенности с лидера венгерской оппозиции

Президент Европейского парламента Роберта Метсола объявила на пленарном заседании, что палата получила официальный запрос от Будапешта о снятии неприкосновенности с лидера венгерской оппозиции и евродепутата Петера Мадяра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Объявление инициирует процедуру, которая, как ожидается, продлится несколько месяцев. Парламентский комитет по правовым вопросам (JURI) обсудит дело и представит проект отчета, после чего состоится голосование по поводу того, рекомендовать ли снять неприкосновенность с Мадяра. Окончательное решение будет принято тайным голосованием на пленарном заседании.

Если парламент проголосует за снятие неприкосновенности, венгерские судебные органы смогут инициировать судебный процесс.

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Перед этим главный прокурор Венгрии Петер Полт обратился к президенту Европейского парламента с просьбой приостановить депутатскую неприкосновенность Мадяра, главного политического соперника премьер-министра Виктора Орбана.

Полт, сторонник Орбана и бывший член правящей партии "Фидес", заявил, что Мадяр якобы изъял мобильный телефон мужчины, который снял его в баре 21 июня.

"Затем евродепутат спустился прямо к берегу реки и уронил его (телефон) в Дунай. Такое поведение может соответствовать преступлению кражи", – заявил генпрокурор. Позже устройство нашли и вернули владельцу.

Мадяр отреагировал на сложившуюся ситуацию на своей странице в Facebook в конце сентября.

"На меня ежедневно пишут доносы, и половина государственного аппарата работает над тем, чтобы придумать против меня уголовное дело, – сказал он.

У меня есть предложение: (...) Вы проголосуете за то, чтобы Венгрия присоединилась к Европейской прокуратуре. И я откажусь от своего иммунитета в тот момент, когда мы присоединимся, если это произойдет", – заявил Мадяр.

43-летний юрист, ранее близкий к правительству, обвиняет правительство Орбана в коррупции. На июньских выборах в Европейский парламент его партия "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, уступив "Фидесу".

Депутаты Европарламента от "Тисы", включая Мадяра, впоследствии присоединились к группе Европейской народной партии, а "Фидес" Орбана с другими правопопулистами инициировала создание группы "Патриоты за Европу".

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.