Спікер парламенту Грузії відреагував на заклик МЗС України не маніпулювати темою війни

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі прокоментував заяву МЗС України, в якій висловлено незадоволення використанням на передвиборчих банерах керівної "Грузинської мрії" зруйнованих українських міст і пам'яток.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Папуашвілі ставить запитання Києву, заявляючи, що під час початку російської агресії в Україні офіційні особи України "втягували" в цей "сценарій" Грузію.

За його словами, передвиборчі банери "Грузинської мрії" набули такого резонансу тому, що ті, хто нібито "підштовхував Грузію до війни", "подивилися в очі власному злочину". Як каже Папуашвілі, на банери мають звернути увагу всі – особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, який зображений на банерах.

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"Нас підштовхували змінити барвисту реальність і безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є сьогодні в Україні. Ми бачили подібні картини не тільки в Україні, а й у Грузії. Грузинський народ добре знає, що означають зруйновані школа, дорога і міст. Хто закликав нас до цієї війни?", – запитав Папуашвілі.

Він також звинуватив опозицію у підштовхуванні Грузії до участі у війні.

"Прем'єр-міністр України публічно закликав грузинський народ – ідіть до будівлі парламенту і попросіть свій уряд відправити добровольців на війну. Сьогодні, коли українська влада каже: "Не втягуйте нашу війну у свої політичні дебати", чому вони втручалися свого часу?", – додав спікер, згадавши також заклики приєднатися до санкцій ЄС проти Росії як приклад втягування у війну.

Раніше Міністерство закордонних справ України гостро закликало владу Грузії не маніпулювати темою російсько-української війни у своїй передвиборчій кампанії.

Крім того, МЗС закликало "охочих оголювати правду" звернути увагу, що у деокупованому Херсоні, який постійно під обстрілами і в якому росіяни системно "вибивають" інфраструктуру, постачання світла й газу зараз стабільніше, аніж у звичайному повсякденні Тбілісі.

Цей пасаж був відповіддю на передвиборчу агітацію "Грузинської мрії" з протиставленням на плакатах руйнувань в Україні та життя у Грузії, на критику якої прем’єр Кобахідзе відповів, що ці плакати "оголили правду" про війну.

"Україна вкотре закликає уряд Грузії утримуватись від втягування нашої держави та громадян України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", – зазначили в МЗС.

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