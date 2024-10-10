Прем'єр Грузії каже, що скандальна агітація його партії "оголила правду" про Україну

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі банери партії влади "Грузинська мрія", на яких порівнюються зруйновані війною будівлі в Україні та відновлені будівлі в Грузії.

Свою заяву він зробив в ефірі телеканалу Imedi TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Кобахідзе вважає, що у жителів Грузії не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери його партії "оголили" правду про це.

За словами прем'єра, рекламними банерами стурбовані "конкретні суб'єкти" – опоненти влади: політики та НУО.

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"Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити... викривають брехню.. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні", – стверджує грузинський прем’єр.

Передвиборча реклама "Грузинської мрії" лякає виборців кадрами війни в Україні як того, що буцімто чекає Грузію у разі голосування за опозиційні партії.

Нагадаємо, МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.