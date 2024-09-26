Керівна партія Грузії у рекламі лякає громадян руйнуваннями, завданими Росією в Україні

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких портали "Грузия Онлайн" і SOVA.

Банери почали використовувати з 26 вересня у Тбілісі та інших містах. Це серія однотипних плакатів та відеоролик, де кадрам руйнувань в Україні протиставляють цілі грузинські міста, фонтани і нові автобуси.

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Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні". Подекуди частина плаката з фото руйнувань доповнена номерами у виборчих списках опозиційних прозахідних партій.

Серед перших на нову кампанію "Мрії" відреагувала президентка Саломе Зурабішвілі.

"Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри… Яке це нікчемство, вивішувати для свого народу плакат, виготовлених у "кузнях КГБ", без гідності й сорому", – обурилася Зурабішвілі.

За день до цього грузинська делегація в Генеральній асамблеї ООН не приєдналася до аплодисментів значної частини присутніх, коли президент США Джо Байден говорив про необхідність продовжувати підтримку України. Також стало відомо, що запрошення Кобахідзе на прийом Байдена для іноземних лідерів скасували.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня і вперше – без мажоритарної системи, що збільшує шанси опозиції на успіх.

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