Невизнане Придністров'я захотіло свій референдум про вступ в ЄС, Кишинів відреагував

У невизнаному Придністров'ї хочуть провести свій референдум "про ставлення до ЄС".

Про це 11 жовтня повідомило зовнішньополітичне відомство невизнаної ПМР, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.

"У зв'язку з планами Республіки Молдова проігнорувати позицію придністровського народу, навіть не спробувавши запропонувати відкрити дільниці для голосування на території Придністров'я, наголошуємо, що для отримання реальної думки всіх придністровців вважаємо цілком можливим проведення референдуму щодо ставлення до Євросоюзу на своїй території", – ідеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства невизнаної ПМР.

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У заяві зазначається, що голосування може відбутися на основі домовленостей сторін, за участю міжнародних спостерігачів і "за готовності світової спільноти враховувати думку населення Придністров'я".

У Бюро реінтеграції у відповідь заявили, що всіх громадян Молдови, незалежно від місця проживання, чекають на президентських виборах і референдумі 20 жовтня.

"Для жителів східних районів країни відкриють 30 виборчих дільниць у межах Зони безпеки, у населених пунктах, що перебувають під контролем конституційної влади. Відкриття виборчих дільниць у неконтрольованому периметрі, де немає жодної гарантії в безпеці процесу, жодної впевненості, що не буде зовнішнього втручання, здатного вплинути на результат, суперечить закону", – ідеться в заяві.

Бюро реінтеграції вважає, що заява так званого зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я – "це маніпуляція, найімовірніше, виконана за вказівкою зовнішніх сил".

Кишинів стверджує, що останнім часом Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра.

"Силові структури Тирасполя ретельно перевіряють усі транспортні засоби, що прямують у Бендери та на лівий берег Дністра, щоб не допустити розповсюдження передвиборчих матеріалів або реклами, пов'язаної з референдумом 20 жовтня. Тирасполь також відхилив запит Бюро реінтеграції, яке просило дозволити представникам виборчих комісій у день референдуму приїхати у східні райони з переносними урнами для голосування", – заявили у відомстві.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких президентка Мая Санду прагне переобратись на другий термін.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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