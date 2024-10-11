Непризнанное Приднестровье захотело свой референдум о вступлении в ЕС, Кишинев отреагировал

В непризнанном Приднестровье хотят провести свой референдум "об отношении к ЕС".

Об этом 11 октября сообщило внешнеполитическое ведомство непризнанной ПМР, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Тирасполь обвинил Кишинев в нежелании учитывать голоса жителей приднестровского региона на конституционном референдуме о вступлении страны в Евросоюз.

"В связи с планами Республики Молдова проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, подчеркиваем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума по отношению к Евросоюзу на своей территории", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

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В заявлении отмечается, что голосование может состояться на основе договоренностей сторон, при участии международных наблюдателей и "при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья".

В Бюро реинтеграции в ответ заявили, что всех граждан Молдовы, независимо от места проживания, ждут на президентских выборах и референдуме 20 октября.

"Для жителей восточных районов страны откроют 30 избирательных участков в пределах Зоны безопасности, в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей. Открытие избирательных участков в неконтролируемом периметре, где нет никакой гарантии в безопасности процесса, никакой уверенности, что не будет внешнего вмешательства, способного повлиять на результат, противоречит закону", – говорится в заявлении.

Бюро реинтеграции считает, что заявление так называемого внешнеполитического ведомства непризнанного Приднестровья – "это манипуляция, скорее всего, выполненная по указанию внешних сил".

Кишинев утверждает, что в последнее время Тирасполь создает дополнительные препятствия для доступа представителей политических партий, журналистов и деятелей культуры с правого берега Днестра.

"Силовые структуры Тирасполя тщательно проверяют все транспортные средства, направляющиеся в Бендеры и на левый берег Днестра, чтобы не допустить распространения предвыборных материалов или рекламы, связанной с референдумом 20 октября. Тирасполь также отклонил запрос Бюро реинтеграции, которое просило разрешить представителям избирательных комиссий в день референдума приехать в восточные районы с переносными урнами для голосования", – заявили в ведомстве.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых президент Майя Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующая власть соединила голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

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