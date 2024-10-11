ЗМІ: Британська поліція зменшує присутність в X, бо занепокоєна екстремістським контентом

Британські поліцейські підрозділи скорочують свою присутність у мережі X (Twitter) через занепокоєння її роллю у просуванні екстремістських поглядів.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що ця мережа використовувалася влітку для поширення дезінформації, яка спричинила заворушення у Британії.

Журналісти зв'язалися з 45 територіальними органами поліції та британською транспортною поліцією. Із 33, які надали детальну інформацію про свою політику, 10 служб заявили, що активно переглядають свою присутність в X, а 13 – в усіх соцмережах.

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Проте з цих 23 служб шість заявили, що скорочують свою присутність до одного або двох акаунтів у X.

Одна з них, поліція Північного Вельсу, яка обслуговує майже 700 тисяч мешканців, повністю припинила використання X у серпні. "Ми відчули, що платформа більше не відповідає нашим цінностям", – пояснили правоохоронці.

Також у Вельсі поліція Гвенту заявила, що переглядає присутність в X через питання щодо "тональності платформи і того, чи є це правильним місцем для зв'язку з громадами", тому всі акаунти її співробітників були видалені.

Нагадаємо, зростання кількості ув’язнених припало на масові антиіммігрантські протести по всій Британії, які спричинила дезінформація про напад із ножем у місті Саутпорт на північному заході Англії.

Наприкінці липня 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих, в результаті загинули троє дівчат. Хоча нападник виявився британцем із Уельсу, в соцмережах поширювались повідомлення, що він – мігрант із психічними розладами.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.