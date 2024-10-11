СМИ: Британская полиция уменьшает присутствие в X: обеспокоена экстремистским контентом

Британские полицейские подразделения сокращают свое присутствие в соцсети X (Twitter) из-за беспокойства ее ролью в продвижении экстремистских взглядов.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Агентство отметило, что эта сеть использовалась летом для распространения дезинформации, что повлекло беспорядки в Британии.

Журналисты связались с 45 территориальными органами полиции и британской транспортной полицией. Из 33, которые предоставили подробную информацию о своей политике, 10 служб заявили, что активно просматривают свое присутствие в X, а 13 – во всех соцсетях.

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Однако из этих 23 служб шесть заявили, что сокращают свое присутствие до одного или двух аккаунтов в X.

Одна из них, полиция Северного Уэльса, которая обслуживает почти 700 тысяч жителей, полностью прекратила использование X в августе. "Мы почувствовали, что платформа больше не соответствует нашим ценностям", – пояснили правоохранители.

Также в Уэльсе полиция Гвента заявила, что пересматривает присутствие в X из-за вопросов относительно "тональности платформы и того, является ли это правильным местом для связи с общинами", поэтому все аккаунты ее сотрудников были удалены.

Напомним, рост количества заключенных пришелся на массовые антииммигрантские протесты по всей Британии, которые вызвала дезинформация о нападении с ножом в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых, в результате погибли три девушки. Хотя нападавший оказался британцем из Уэльса, в соцсетях распространялись сообщения, что он – мигрант с психическими расстройствами.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.