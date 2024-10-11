Президент Володимир Зеленський повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив перед переговорами з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Президент Зеленський подякував канцлеру за підтримку "формули миру" та роботу разом з Україною заради дієвості самітів миру. Він відзначив успішне проведення першого саміту, а також проінформував про підготовку до другого.

Водночас український лідер акцентував, що у світі всі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії, щоб закінчити цю війну справедливо та на основі Статуту ООН.

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"Ми потребуємо саме цього – відновлення справедливого миру для України, і це перемога для нас, і саме заради цього ми працюємо", – зазначив він.

Зеленський проінформував, що у п’ятницю представить Шольцу план, який, на думку України, може допомогти завершити війну не пізніше ніж у 2025 році.

"Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну, хотілося б, не пізніше ніж у 2025 році", – наголосив український лідер.

Він зауважив, що цей план – міст до проведення результативного Саміту миру, який поставить крапку у війні.

"Тобто цей план – не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб посилити позиції України заради наближення до миру", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 9 жовтня президент відвідав Хорватію, де заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.

Напередодні Зеленський провів зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном, де розкрив французькому лідеру свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.

Окрім цього, "план перемоги" український президент обговорив із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.