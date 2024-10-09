Укр Рус Eng

Зеленський у Хорватії: Є шанси "у найближчі місяці" закласти передумови для завершення війни

Новини — Середа, 9 жовтня 2024, 18:47 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Зеленський, розповідаючи про "план перемоги", сказав, що документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Він підкреслив, що бачить нагоду вже у найближчі місяці закласти підвалини для завершення війни.

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – заявив він. 

Реклама:

"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас", – додав Зеленський.

Перед тим він зазначив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його "плану перемоги", оскільки тільки це створить геополітичну визначеність у Європі і змусить Росію змиритися з існуванням непідкореної України. 

Нагадаємо, під час візиту до Хорватії Зеленський та прем'єр країни Андрій Пленкович підписали договір про співпрацю та підтримку. Угода схожа на безпекові угоди, які Україна уклала вже з 26 країнами у продовження декларації Групи семи, але його поки не зараховують до цих угод

Читайте також Обіцянки, віднесені вітром. Чому Байден скасував "Рамштайн" та що це означає для України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Війна з РФ
Реклама: