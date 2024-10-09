Зеленський у Хорватії: Є шанси "у найближчі місяці" закласти передумови для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у публічному виступі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Зеленський, розповідаючи про "план перемоги", сказав, що документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Він підкреслив, що бачить нагоду вже у найближчі місяці закласти підвалини для завершення війни.

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року", – заявив він.

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"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас", – додав Зеленський.

Перед тим він зазначив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його "плану перемоги", оскільки тільки це створить геополітичну визначеність у Європі і змусить Росію змиритися з існуванням непідкореної України.

Нагадаємо, під час візиту до Хорватії Зеленський та прем'єр країни Андрій Пленкович підписали договір про співпрацю та підтримку. Угода схожа на безпекові угоди, які Україна уклала вже з 26 країнами у продовження декларації Групи семи, але його поки не зараховують до цих угод.

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