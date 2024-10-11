Президент Владимир Зеленский повторил в Берлине, что хотел бы завершения войны не позднее 2025 года, и заявил, что представит немецкому канцлеру Олафу Шольцу план, который поможет этого достичь.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил перед переговорами с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Президент Зеленский поблагодарил немецкого канцлера за поддержку "Формулы мира" и работу вместе с Украиной ради действенности саммитов мира. Он отметил успешное проведение первого саммита, а также проинформировал о подготовке ко второму.

В то же время украинский лидер акцентировал, что в мире все видят, что Россия уклоняется от честной дипломатии, чтобы закончить эту войну справедливо и на основе Устава ООН.

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"Мы нуждаемся именно в этом – восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем", – отметил он.

Зеленский проинформировал, что в пятницу представит Шольцу план, который, по мнению Украины, может помочь завершить войну не позднее 2025 года.

"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, то есть как завершить эту войну, хотелось бы, не позднее, чем в 2025 году", – подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что этот план – мост к проведению результативного Саммита мира, который поставит точку в войне.

"То есть этот план – не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру", – подытожил Зеленский.

Напомним, 9 октября президент посетил Хорватию, где заявил, что видит шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.

Накануне Зеленский провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном, где раскрыл французскому лидеру свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

Кроме этого, "план победы" украинский президент обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.