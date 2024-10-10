Зеленський і Макрон розповіли про зміст їхніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Марон коротко розповіли про зміст їхніх переговорів у Єлисейському палаці 10 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лідери вийшли до преси з короткими коментарями близько 19:00 за Києвом. Зеленський, нагадаємо, прибув на зустріч близько 16:30.

Зеленський подякував Макрону за нинішню та всі попередні зустрічі і ту підтримку, яку надає Франція.

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"Я поділився з Емманюелем нашими планами – "планом перемоги" та іншими, розповів про ситуацію на полі бою… Перед зимою нам потрібна буде ваша підтримка. Ми вдячні за все, що ви робите для нас", – сказав Зеленський.

У подальших коментарях він згадав, що піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, оскільки Україна не може повністю перекрити потребу дронами власного виробництва.

"Того, що є, зараз недостатньо. Ми шукаємо фінансування на цю потребу – для внутрішнього виробництва, і чекаємо також дозволу від наших партнерів", – сказав Зеленський.

Макрон зі свого боку деталізував, що український президент розкрив йому деталі "плану перемоги". "Це був для нас важливий етап, можливість поговорити про наступні тижні та місяці, роботу і військового, і дипломатичного характеру.

На уточнюючі питання Макрон сказав, що масштаби допомоги Франції з надання зброї та у підготовці українських військових залишаються такими ж, як і в попередні місяці.

Нагадаємо, напередодні, 9 жовтня, Макрон у супроводі французького та українського міністрів оборони відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції, та побажав їм успіху.

Зеленський прибув до Франції з Лондона, де мав кількагодинну розмову з прем’єром Британії Кіром Стармером про "план перемоги". Президент також зустрівся у Лондоні з генсеком НАТО Марком Рютте.

За даними німецьких ЗМІ, у п’ятницю президента України чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.